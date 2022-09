Bewolkt maar droog tijdens staatsbegrafenis koningin Elizabeth

Tijdens de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth maandag is het naar verwachting bewolkt maar droog. Volgens het Met Office, de Britse evenknie van het KNMI, wordt het maximaal 17 graden in Londen en Windsor.

Om 10.44 uur lokale tijd wordt de kist van Westminster Hall, waar het lichaam van de vorstin sinds woensdag lag, naar Westminster Abbey gebracht. Koning Charles en andere leden van het Britse koningshuis lopen achter de kist. Het is dan bewolkt en droog, volgens de voorspellingen van het Met Office is er 10 procent kans op neerslag. De temperatuur is op dit tijdstip 13 graden en stijgt in de loop van de dag naar 17 graden.

Om 11.00 uur begint de dienst in de Londense kerk. De weersomstandigheden zullen hetzelfde blijven na de uur durende dienst, wanneer de kist van de koningin naar Wellington Arch wordt overgebracht voor een processie met de koninklijke familie. Van daaruit wordt de Queen om 13.00 uur per lijkwagen naar Windsor overgebracht, waar op Windsor Castle om 16.00 uur een privédienst plaatsvindt en haar kist om 19.30 uur wordt bijgezet in de koninklijke grafkelder. Ook in Windsor is het de hele dag bewolkt en naar verwachting droog, bij een maximumtemperatuur van 17 graden.

Ook elders in het Verenigd Koninkrijk worden maandag droge omstandigheden verwacht. “Op de meeste plaatsen mooi en droog maar bewolkt, met enkele heldere of zonnige tussenpozen”, aldus het Met Office. Wel kan er in delen van Wales en centraal-Engeland tegen de middag een enkele lichte bui vallen. De lichte regen in delen van het noordwesten verplaatst zich langzaam naar het oosten, vooral naar het westen van Schotland. Overdag en ’s nachts is het nog steeds koel, maar voor velen iets warmer dan het weekend met een lichtere wind, aldus het weerbureau.