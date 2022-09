Bezoek koning Charles aan gespannen Noord-Ierland

Het bezoek van de nieuwe koning Charles aan Noord-Ierland staat vooral in het teken van de gespannen situatie in het land. Sinds de brexit en de bijbehorende speciale handelsregels voor Noord-Ierland ligt de relatie met het Verenigd Koninkrijk onder vuur.

Het Noord-Ierse parlement heeft Charles tijdens een rouwbijeenkomst in Hillsborough Castle bij Belfast condoleances aangeboden voor het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth. In het kasteel zou hij ook spreken met de vicepresident van de republikeinse partij Sinn Féin. Die partij is voor een hereniging met Ierland en is sinds de verkiezingen van mei voor het eerst de grootste in het parlement.

Charles zei in een speech dat hij zich wil inzetten voor “het welzijn van alle inwoners van Noord-Ierland”, naar het voorbeeld van zijn moeder. Ook koningin-gemalin Camilla was hierbij aanwezig. Buiten het kasteel werden ze opgewacht door honderden toeschouwers.

Als nieuwe koning bezoekt Charles alle vier delen van het Verenigd Koninkrijk om zich voor te stellen als het nieuwe staatshoofd. Eerder werd hij al ontvangen door het Britse en Schotse parlement, vrijdag reist de koning af naar Wales.