Biden maakt zich op voor ontmoeting met koning Charles

De Amerikaanse president Joe Biden arriveert zondag in het Verenigd Koninkrijk. Het staatshoofd komt in aanloop naar een NAVO-top naar Londen om een onderhoud te hebben met de Britse premier Rishi Sunak en koning Charles.

Het bezoek aan koning Charles wordt voor Biden gezien als een hoogtepunt van de korte reis. De Amerikaanse president wordt door Charles ontvangen op Windsor Castle. Hier ontving koningin Elizabeth de twee voorgangers van Biden, Barack Obama en Donald Trump.

Biden en Charles, die elkaar eerder hebben ontmoet op klimaattop COP26, gaan het naar verwachting weer hebben over klimaatverandering. De Amerikaanse president was vorig jaar ook aanwezig bij de begrafenis van koningin Elizabeth, maar ging later niet naar de kroning van Charles. Biden liet zich toen vervangen door zijn echtgenote Jill. Wel feliciteerde hij de vorst in een Twitterbericht.

De inzet van het bezoek van Biden is volgens het Witte Huis “de goede relatie tussen beide landen sterker maken”. Sunak doet zijn best de relatie met de VS weer te verbeteren nadat het beleid van zijn voorgangers Boris Johnson en Liz Truss de relatie enigszins had bekoeld. Dit kwam door de banden die Johnson had met Donald Trump, de voorganger van Biden, en de starre houding van het Verenigd Koninkrijk in de Brexitonderhandelingen.