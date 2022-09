Biden prijst ‘waardigheid’ en ‘service’ van koningin Elizabeth

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben zondag persoonlijk afscheid genomen van koningin Elizabeth bij haar kist die in het Britse parlement is opgesteld. In de vroege avond lieten televisiebeelden het paar zwijgend zien terwijl ze vanaf een podium in Westminster Hall naar de kist keken. Op enig moment sloeg Biden een kruis. Na afloop prees hij de overleden koningin om haar “waardigheid” en “service”. Ook noemde hij haar “fatsoenlijk” en “eerbiedwaardig”.

Het Amerikaanse presidentiële paar werd vergezeld door de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Jane Hartley. Korte tijd later verliet het konvooi het parlement. Jill Biden zwaaide naar de mensen die zich langs de kant van de weg hadden verzameld. De Bidens en honderden andere leiders, monarchen en andere hoogwaardigheidsbekleders wonen maandag de begrafenisdienst van de koningin in Westminster Abbey bij.

De kist van de koningin, die op 8 september op 96-jarige leeftijd overleed, ligt sinds woensdag in het parlement. Vele duizenden maakten van de gelegenheid gebruik om hun eer te bewijzen aan hun vorst, urenlang in de rij staand in een kilometerslange rij. De openbare vertoning van de kist eindigt maandagochtend.