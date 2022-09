Bijna helft Britten huilde om dood koningin Elizabeth

Bijna de helft van de Britten heeft een traantje gelaten om de dood van koningin Elizabeth II, zegt peilingbureau YouGov op basis van een enquête die maandag werd uitgezet. Het gaat om 44 procent van de Britten.

Vrouwen huilden vaker dan mannen, 55 procent van de vrouwen tegen 32 procent van de mannen. Jongeren huilden minder dan ouderen. Slechts een kwart van de jongeren tussen 18 en 24 jaar oud zei te hebben gehuild om het overlijden van de koningin, tegen 55 procent van de 65-plussers. Conservatieven huilden vaker dan de aanhangers van Labour of de Liberal Democrats. 59 procent van de Tories huilde, tegen 37 procent van de Labour-aanhangers en 45 procent van de liberale democraten.

In het zuiden van het land waren de Britten het meest treurig om de dood van de koningin. Daar huilde 48 procent van de respondenten, tegen 38 procent in Londen, 46 procent in Midlands/Wales, 43 procent in het noorden en 36 procent in Schotland.