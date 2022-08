Bijzondere auto van prinses Diana geveild voor 869.000 euro

Een Ford Escort van de Britse prinses Diana uit 1985 is geveild op het circuit van Silverstone. De nieuwe eigenaar uit de regio Manchester is 869.000 euro armer, maar heeft nu wel de wagen die de 25 jaar geleden verongelukte prinses drie jaar lang bezat. De verwachting was dat de auto op z’n minst 118.000 euro zou opbrengen.

Het is het enige exemplaar van de RS Turbo Series 1 Escort in zwart die ooit is gemaakt. Op verzoek van de beveiligers van Diana werd de wagen, die eigenlijk wit was, overgespoten omdat Diana in een donkere uitvoering minder zou opvallen.

De Escort heeft 25.000 mijl op de teller staan, zo’n 40.000 kilometer. Op 31 augustus 1997 stierf Diana bij een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. Zij werd op dat moment achtervolgd door paparazzi op motoren.