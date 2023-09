Bill Gates spreker op bijeenkomst klimaatprijs prins William

Bill Gates, Michael Bloomberg en Jacinda Ardern behoren volgende week tot de aanwezigen op een bijeenkomst van de Earthshot Prize, de klimaatprijs van prins William. De organisatie achter de prijs onthulde dinsdag de lijst met sprekers die op 19 september in actie komen bij de bijeenkomst voor de winnaars en finalisten van vorig jaar.

Tijdens de zogeheten Innovation Summit, die plaatsvindt tijdens de New York Climate Week, komen de deelnemers van de Earthshot Prize in 2022 samen met beleidsmakers, filantropen en klimaatactivisten om te spreken over de uitdagingen met betrekking tot het milieu. Tijdens de bijeenkomst worden ook de finalisten van de Earthshot Prize van dit jaar onthuld.

De Earthshot Prize werd door prins William bedacht en werd in 2021 voor het eerst uitgereikt. De klimaatprijzen worden dit jaar op 7 november uitgereikt in Singapore. Vijf initiatieven kunnen een prijs winnen ter waarde van 1 miljoen pond.