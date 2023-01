Biograaf Charles: boek Harry kan einde monarchie inluiden

Het boek Spare (Reserve) van prins Harry kan het einde van de Britse monarchie inluiden. Daarvoor waarschuwt Catherine Mayer, de biografe van koning Charles, in gesprek met The Guardian.

Volgens Mayer kunnen alle onthullingen van Harry in zijn boek over de gang van zaken bij de Britse royals de publieke opinie over de monarchie ondermijnen. Zij spreekt van “absoluut catastrofale gevolgen” die het boek zou kunnen hebben.

“Het kan het begin van het einde van de monarchie zijn”, aldus Mayer tegen The Guardian. “En daar moeten we het over hebben. Het is heel belangrijk, gezien het gebrek aan vertrouwen in de overheid op dit moment en de opmars van rechtse politici. “Er bestaat een groot misverstand dat dit een vermakelijk verhaal is over een Britse attractie. Maar het is niet alleen maar een verhaal over beroemdheden die in de problemen verkeren. We hebben het over een machtig instituut, met veel invloed dat door de belastingbetaler wordt betaald.”

Verzoening

Volgens Mayer moet koning Charles na dit boek de eerste stap nemen voor verzoening. “Dit brengt alle negatieve gevoelens en vragen over zijn eerste huwelijk met Diana en zijn relatie met Camilla aan de oppervlakte”, voorspelt zijn biograaf.

Het boek van Harry ligt dinsdag pas in de winkel, maar door een fout lagen er voor het weekend in Spanje al exemplaren in de schappen. Sindsdien zijn er talloze details naar buiten gekomen. Zo zouden de prinsen ooit een handgemeen hebben gehad en vertelt Harry dat zijn piemel bevroren was tijdens een lange wandeltocht op Antarctica ter gelegenheid van de bruiloft van William.