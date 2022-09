Bloemenzee bij Buckingham Palace en Windsor Castle

Voor Buckingham Palace, Windsor Castle en Balmoral Castle ligt een bloemenzee die steeds groter wordt, melden verschillende Britse media. Mensen verzamelen zich voor de locaties om hun eer te bewijzen aan de donderdag overleden koningin Elizabeth. Ze is 96 jaar geworden.

Mensen houden elkaar vast, huilen soms en plaatsen Britse vlaggen, bloemen of kaarsen voor Buckingham Palace. Ook portretten van de koningin zijn aan boeketten rozen bevestigd of liggen los op de straat. “Koningin Elizabeth. Koningin van de wereld”, luidt de tekst rond een portret van de vorstin die aan een bos rozen is bevestigd.

Ook zijn mensen naar Windsor Castle en Balmoral Castle in Schotland getrokken, waar de koningin de laatste maanden van haar leven doorbracht. Tegen de hekken zijn rijen kleurige bloemen neergelegd.