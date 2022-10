De Britse koning Charles wordt volgens bronnen van persbureau Bloomberg vrijwel zeker 3 juni volgend jaar officieel gekroond. Het is dan bijna precies zeventig jaar geleden dat zijn moeder Elizabeth in 1953 (toen op 2 juni) werd gekroond. Zij was toen officieel al meer dan een jaar lang de monarch door het overlijden van haar vader George VI in februari 1952.