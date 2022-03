Bobsleeteam ‘in shock’ door spontane actie William en Catherine

Het Jamaicaanse bobsleeteam was “volledig in shock” toen prins William en zijn vrouw Catherine opeens plaatsnamen in de bobslee. Het paar bracht woensdag een bezoekje aan de Cool Runnings, zoals het team heet.

“Het was een onbetaalbaar moment. We waren volledig in shock dat ze het deden”, vertelt een van de teamleden, Chris Stokes, aan het tijdschrift People. Normaliter zijn de leden van de Britse koninklijke familie niet zo happig op spontane momenten wanneer er een fotograaf bij is.

Het paar doet het Caribische eiland aan in het kader van zestig jaar onafhankelijkheid en het platina jubileum van koningin Elizabeth, die nog altijd formeel het staatshoofd is van het land uit het Gemenebest. Op sociale media deelt het paar continu foto’s van hun reis. Zo was ook te zien hoe William later een balletje meetrapte op een voetbalveld.