Bonnie Tyler is ‘hele blije meid’ door koninklijke onderscheiding

De Welshe zangeres Bonnie Tyler heeft van prins William een lintje gekregen. Tyler mag zich voor haar bijdrage aan de muziekindustrie lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen. “Ik ben een hele blije meid”, zei ze na afloop tegen de aanwezige Britse media.

De 71-jarige Tyler, die woensdag op Windsor Castle werd ontvangen, vond het een hele mooie dag en is vereerd. “Ik ben slechts een meid uit een klein stadje in Wales dat houdt van zingen. Het is heel belangrijk voor mij, mijn vrienden en familie om op deze manier te worden onderscheiden”, zei de zangeres.

Tyler is vooral bekend van haar jaren80-hit Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed de zangeres namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde toen op de vijftiende plek.