Boost voor Britse economie door warm weer en kroning Charles

In het Verenigd Koninkrijk is vorige maand de winkelverkoop plotseling gestegen als gevolg van het warme weer. Ook deden mensen meer inkopen met het oog op de kroning van koning Charles.

Volgens het Britse statistiekbureau is de stijging van het aantal verkochte goederen onverwacht, omdat er rekening werd gehouden met een afname van 0,2 procent. In plaats daarvan nam de verkoop met 0,3 procent toe, nadat er in april al een stijging van 0,5 procent was.

Het warme weer zorgde volgens economen voor een boost van de verkoop van zomerkleding. Ook gaven mensen meer geld uit in tuincentra en doe-het-zelfwinkels, omdat ze volgens econome Heather Bovill door het warme weer in en rond huis bezig wilden zijn.

De kroning van koning Charles en koningin Camilla was ook goed nieuws voor de Britse economie. Vanwege de extra vrije dag op maandag 8 mei na het kroningsweekend, gaven Britten meer uit aan fastfood en bezorgmaaltijden.