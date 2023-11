Brits hof deelt programma staatsbezoek president Zuid-Korea

Buckingham Palace heeft meer details vrijgegeven over het aanstaande staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan het Verenigd Koninkrijk. Yoon en zijn vrouw zullen van 20 tot en met 23 november een staatsbezoek brengen, maakte het Britse hof woensdag bekend.

Op 21 november zullen prins William en prinses Catherine de president en zijn vrouw bij hun hotel ontmoeten. Het formele welkom met koning Charles en koningin Camilla zal plaatsvinden bij Horse Guards Parade in Londen. Die dag staan er ook een privélunch en een staatsbanket op het programma. De president zal ook op stap gaan met Sophie, de hertogin van Edinburgh en premier Rishi Sunak ontmoeten.

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van Charles. Het is het tweede inkomende staatsbezoek voor Charles sinds hij koning werd. In november 2022 was hij voor het eerst gastheer voor een staatsbezoek. Toen ontving hij de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa.