Brits koningshuis bevestigt nieuwe data staatsbezoek Frankrijk

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn van 20 tot en met 22 september op staatsbezoek in Frankrijk. Het Britse hof bevestigde donderdag de nieuwe data voor het bezoek, dat eerder werd uitgesteld.

Het Britse koningspaar zou oorspronkelijk al in maart een bezoek brengen aan Frankrijk, maar dat werd in overleg met de Franse president Emmanuel Macron uitgesteld. Dat had te maken met de grote onrust in het land rondom de omstreden pensioenhervorming. Er waren ook ongeregeldheden in de steden die het koningspaar zou bezoeken, Parijs en Bordeaux.

Zoals oorspronkelijk gepland zullen Charles en Camilla naar Parijs en Bordeaux gaan. Het staatsbezoek staat in het teken van het vieren van de “gedeelde geschiedenis, cultuur en waarden van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.” Verdere details over de reis worden op een later moment onthuld.