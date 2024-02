Brits koningshuis steunt organisatie voor kankerpatiënten

De Britse koninklijke familie steunt openlijk een organisatie voor kankerpatiënten na de diagnose van koning Charles. Buckingham Palace deelt op sociale media een bericht waarin Macmillan Cancer Support mensen oproept naar de dokter te gaan als ze klachten hebben.

“We hopen dat Zijne Majesteit de Koning, door zijn diagnose zo openlijk te delen, anderen zal aanmoedigen om hulp te zoeken als ze zich zorgen maken over kanker”, schrijft de organisatie in het bericht. Volgens Britse media is het aannemelijk dat Macmillan Cancer Support toestemming heeft gekregen om de ziekte van de koning te gebruiken voor de oproep. Charles is al meer dan twintig jaar beschermheer van de organisatie.

Maandagavond werd bekend dat de koning wordt behandeld aan een vorm van kanker. In een verklaring zei Buckingham Palace toen dat de koning het nieuws deelde in de hoop dat het zou bijdragen aan “het begrip” van mensen voor “iedereen over de hele wereld die wordt getroffen door kanker”.