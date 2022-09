Brits koningspaar aangekomen op vliegveld van Edinburgh

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla zijn maandagmiddag iets na 13.30 Nederlandse tijd aangekomen op het vliegveld van Edinburgh. Ruim een uur eerder was het koningspaar vertrokken naar de Schotse hoofdstad voor onder meer een rouwbijeenkomst en een herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth. Later op de dag bezoekt het paar het Schotse parlement.

Charles en Camilla werden opgehaald met een auto met daarop de Schotse koninklijke standaard, de vlag van het Britse koninklijk huis. Volgens de BBC staan een hoop Schotten langs de weg in de hoop een glimp op te vangen van het koningspaar.

Koningin Elizabeth, die vorige week op 96-jarige leeftijd overleed, wordt opgebaard in de St. Giles’ Cathedral in Edinburgh. Later op de dag wordt ze van Holyroodhouse naar de kathedraal gebracht. Charles en Camilla lopen mee in die processie. Haar lichaam zal de kathedraal in worden gedragen met de Schotse kroon op de kist. Dinsdag wordt zij naar Londen gebracht.

Het bezoek van het koningspaar aan Schotland is tevens het eerste deel van hun reis langs de vier landen van het Verenigd Koninkrijk. Dinsdag bezoeken Charles en Camilla Noord-Ierland, vrijdag gaan ze naar Wales.