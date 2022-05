Brits ministerie schrapt instantie Invictus Games prins Harry

Liefdadigheidsinstelling Help For Heroes is niet langer betrokken bij de Invictus Games, het door prins Harry geïnitieerde sportevenement voor gewonde militairen. Het Britse ministerie van Defensie heeft dinsdag bekendgemaakt dat het het klaarstomen van de deelnemende Britse atleten voortaan in zijn geheel bij een andere instantie neerlegt.

Help For Heroes is na jaren aan de kant gezet als de verantwoordelijke partij voor de deelname aan de Invictus Games. Het ministerie en de instelling werden het volgens verschillende Britse media niet eens over de besteding van donaties van het publiek. Bovendien wilde het ministerie de verantwoordelijkheid meer verdelen tussen Help for Heroes en de Royal British Legion, een andere instelling voor veteranen. Maar ook hier kwamen de partijen niet uit met elkaar. Royal British Legion gaat het nu alleen doen.

Help for Heroes heeft op de website laten weten het erg jammer te vinden dat het Britse ministerie van Defensie dit besluit heeft genomen. “We willen benadrukken dat dit geen beslissing is die we zelf hebben genomen. We weten dat The Games een unieke rol blijven spelen bij het belichten van de capaciteiten van gewonde veteranen”, aldus de instelling in een verklaring. Help for Heroes was al sinds de oprichting van de Invictus Games in 2014 betrokken bij de organisatie van het Britse team.

Het besluit zou overigens al genomen zijn voor de afgelopen Invictus Games in Den Haag, maar is nu pas naar buiten gebracht omdat Defensie de wedstrijden er niet mee wilde overschaduwen. Tijdens de Games in Den Haag kwamen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan ook kijken. De 37-jarige prins heeft dinsdag nog niet gereageerd op het gerommel binnen de organisatie van de Britse afvaardiging op zijn Invictus Games.