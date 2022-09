Brits volkslied aangepast nu Charles koning is

Met het overlijden van koningin Elizabeth zullen er in de komende weken verschillende dingen veranderen in het dagelijks leven van de Britten. Een daarvan is een kleine tekstuele aanpassing in het volkslied, dat voortaan God Save The King zal heten.

Met het overlijden van Elizabeth op donderdagmiddag, is haar zoon Charles met onmiddellijke ingang koning geworden. Volkslied God Save the Queen zal daarom weer veranderen in God Save the King, zoals het ook al was toen koning George tot aan 1952 op de troon zat.

De aanpassing in het volkslied is vooral aan de mensen zelf om door te voeren, aangezien de tekst van het lied niet wettelijk vastligt, schrijft The New York Times donderdag. Volgens de krant is de kans aanwezig dat de Britten bij bijvoorbeeld sportwedstrijden de komende tijd nog voor het woord Queen zullen kiezen, uit respect voor de overleden vorstin.

Andere aanpassingen die de komende tijd gemaakt zullen moeten worden zijn onder meer officiële vlaggen, waar nu het logo van Elizabeth op staat, en postzegels, bankbiljetten en munten waarop nu nog het hoofd van Elizabeth te zien is.