Britse autoriteiten: ga alsjeblieft niet meer in de rij staan

De Britse autoriteiten raden mensen af om zich nog aan te sluiten in de rij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Londen. De wachttijd is momenteel 13,5 uur en kan nog verder oplopen.

“Om teleurstelling te voorkomen, ga alsjeblieft niet in de rij staan”, laat het ministerie voor Digitalisering, Cultuur, Media en Sport weten. Later op de dag wordt besloten wanneer de toegang tot de rij definitief sluit.

In de nacht van vrijdag op zaterdag liep de wachttijd op tot zeker 25 uur. Volgens de BBC was de rij toen zo’n acht kilometer lang.

Duizenden mensen willen in Londen afscheid nemen van de vorstin. In Westminster Hall kunnen mensen tot maandagochtend 06.30 uur langs haar kist lopen en haar de laatste eer bewijzen. Maandag vindt de staatsbegrafenis plaats.