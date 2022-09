Britse bloemisten verwachten drukte vanwege begrafenis koningin

Britse bloemisten verwachten komende week goede zaken te doen in aanloop naar de begrafenis van koningin Elizabeth II. De afgelopen dagen merkten bloemisten al dat ze meer bloemen verkochten dan normaal, zegt de Britse bloemistenvereniging.

Zondag, de dag voor de begrafenis, verwachten bloemisten het toppunt van de vraag. Het zou kunnen dat er in totaal meer bloemen gekocht worden ter nagedachtenis van de koningin dan in 1997, toen het plotselinge overlijden van prinses Diana voor een run op bloemen zorgde. Toen werden zo’n 60 miljoen boeketten achtergelaten bij de Buckingham- en Kensingtonpaleizen.

Nu hebben de autoriteiten mensen verzocht bloemen niet bij het paleis maar in een speciaal aangewezen tuin in het park achter te laten. Ook verzoeken de autoriteiten geen andere objecten dan bloemen of boterhammen met marmelade achter te laten. Dat laatste toverde de koningin uit haar handtas in een sketch met Beertje Paddington ter gelegenheid van haar 70-jarig jubileum eerder dit jaar.