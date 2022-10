Britse gravin Sophie bezoekt Malawi en Botswana

De Britse gravin Sophie heeft deze week een bezoek gebracht aan de Afrikaanse landen Botswana en Malawi. Donderdag is zij nog in Malawi om daar stil te staan bij World Sight Day.

Sophie heeft de landen bezocht in het kader van haar functie van ambassadeur van de International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB). Tijdens haar verblijf in Malawi en Botswana zag de gravin wat voor werk de Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust heeft verricht. Het fonds werd in 2012 bij het diamanten troonjubileum van Elizabeth gelanceerd. Een voornaam doel was een einde maken aan vermijdbare blindheid in het Gemenebest en daarbuiten. De gravin diende als een van de beschermvrouwen.

De echtgenote van prins Edward was een week eerder ook onder meer in Congo. Zij reisde toen als eerste lid van de Britse koninklijke familie ooit naar het Afrikaanse land.