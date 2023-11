Britse koning Charles dit jaar wel naar klimaattop

De Britse koning Charles gaat dit jaar wel naar de klimaattop, meldt Buckingham Palace. Vorig jaar was hij er niet bij in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Hij kreeg het verzoek van de Britse regering om weg te blijven en deed dat ook.

De top COP28 vindt plaats in Dubai en begint eind deze maand. Charles heeft vaak aangegeven het klimaat belangrijk te vinden en was daarom als prins regelmatig aanwezig op klimaattoppen, voor het laatst in 2021 in het Verenigd Koninkrijk.

Dat Charles vorig jaar het verzoek had gekregen van de Britse regering om thuis te blijven zorgde voor ophef in het VK, omdat de indruk werd gewekt dat Downing Street beslissingen nam voor de koning. Paleisbronnen zeiden dat het idee dat de premier orders geeft aan de koning “belachelijk” is.

Charles was bij het begin van COP27, de top in Sharm-el-Sheikh, nog geen twee maanden koning.