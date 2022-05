Britse koningin Elizabeth ontbreekt bij opening parlementair jaar

Door gezondheidsproblemen ontbreekt de Britse koningin Elizabeth dinsdag bij de traditionele opening van het Britse parlementaire jaar. Er zijn weer problemen opgetreden met haar mobiliteit, meldt Buckingham Palace. Ze wordt vervangen door haar zoon en beoogd troonopvolger, prins Charles. Hij zal nu de Britse troonrede houden.

Volgens Britse media ontbreekt Elizabeth voor het eerst in 59 jaar. Ze werd in februari 1952 koningin, zeventig jaar geleden. In 1959 en 1963 kon ze ook niet aanwezig zijn, toen omdat ze in verwachting was. De afgelopen tijd is Elizabeth vanwege gezondheidsproblemen weinig in de openbaarheid. Zo kreeg ze begin dit jaar corona en ze is niet meer zo mobiel als voorheen. Ze liet zich alleen zien bij de herdenkingsdienst voor haar overleden man prins Philip in maart. Toen gebruikte ze een wandelstok.

Afgelopen week maakte Buckingham Palace ook bekend dat de koningin niet bij haar jaarlijkse tuinfeesten aanwezig is. Volgens Britse media zou ze de tuinfeesten in mei overslaan omdat ze niet meer in staat is lange tijd achter elkaar te staan.

Niet de koningin, maar Charles komt nu dus naar Westminster om de Queen’s Speech voor te lezen. In deze toespraak wordt het belangrijkste beleid van de regering voor het komende jaar uiteen gezet. De toespraak zal dit jaar onder meer gaan over de economische groei en het herstel na de coronapandemie. Na de toespraak gaan parlementariërs in debat over het aangekondigde beleid.