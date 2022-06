Britse koningshuis haalt eigen diversiteitsdoel niet

Het Britse koningshuis heeft haar eigen doel voor een meer divers personeelsbestand net niet gehaald. Dat blijkt uit het financiële jaarverslag dat donderdag is gepubliceerd. Van de stafleden heeft nu 9,6 procent een migratieachtergrond, terwijl het doel voor dit jaar 10 procent was.

Vorig jaar liet Buckingham Palace weten meer werk te maken van diversiteit binnen het personeel. Toen werden ook voor het eerst diversiteitscijfers opgenomen in het jaarverslag. Destijds werd gemeld dat 8,5 procent van de stafleden een migratieachtergrond had, waar dat in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 13 procent van de bevolking is.

Het thema werd vorig jaar onderwerp van discussie binnen het Britse koningshuis, onder meer vanwege het veelbesproken interview dat prins Harry en zijn vrouw Meghan gaven aan Oprah Winfrey. Daarin werd de Britse koninklijke familie beschuldigd van racisme.