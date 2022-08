Britse koningshuis wenst voetbalvrouwen succes met EK-finale

Het Britse koningshuis heeft de Engelse voetbalsters op een speciale manier succes gewenst met de finale van het EK voetbal op zondag. Daarin neemt het Engelse team onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman het op tegen Duitsland.

“Er was wat speciale muziek bij de wisseling van de wacht…”, viel te lezen bij een video die het Britse koningshuis op sociale media deelde. “Veel succes aan de Lionesses in de finale morgen!”

In het filmpje is een versie van het nummer Sweet Caroline van Neil Diamond te horen. Het lied wordt regelmatig gezongen tijdens wedstrijden van de Engelse voetbalsters. De klassieker van de Amerikaanse zanger was tijdens het EK voetbal in 2021 ook populair toen de Engelse voetballers de finale haalden.