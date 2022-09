Britse kranten rouwen nog eenmaal om ‘onvervangbare koningin’

De Britse kranten hebben dinsdag nog een laatste maal uitgebreid uitgepakt met het overlijden van koningin Elizabeth. De beelden van de uitvaart en de laatste reis van de vorstin naar Windsor vullen alle voorpagina’s.

The Times schrijft dat Elizabeth “met pracht en praal” is begraven. Volgens de krant was het de “grootste uitvaart die de wereld heeft gezien”. The Telegraph spreekt onder meer over een afscheid van “een onvervangbare koningin” en dat het verdriet van iedereen te zien was in het gelaat van koning Charles.

The Guardian focuste juist op het laatste intieme afscheid in Windsor. “Met alleen haar familie erbij, was het een heel intieme ceremonie, een voor een moeder, een grootmoeder en een overgrootmoeder die ook een koningin was.” De krant i markeert de uitvaart als “het einde van het Elizabethaanse tijdperk”.

“Zij aan zij, samen, voor altijd”, kopt The Daily Star. De tabloid plaatste daarbij een foto van Elizabeth met haar vorig jaar overleden man prins Philip. De twee werden maandag samen bijgezet in de King George VI Memorial Chapel in Windsor, waar ook haar ouders en haar zus Margaret liggen.