Britse media: meerdere coronagevallen op Windsor Castle

Koningin Elizabeth heeft mogelijk corona opgelopen via paleismedewerkers. Volgens Britse media hebben verschillende mensen op Windsor Castle, waar de vorstin woont, ook positief getest.

De bron van de besmetting kan ook uit een andere hoek gekomen zijn. Zo vierde Elizabeth twee weken geleden haar 70-jarige regeringsjubileum. Op haar landgoed Sandringham ontving ze destijds verschillende mensen voor een receptie. Het was pas de eerste keer dat ze dit jaar in de openbaarheid trad.

De koningin vertrok daarna naar Windsor, waar ze op 8 februari haar zoon prins Charles zou hebben ontvangen. Twee dagen later testte hij positief. Afgelopen week bleek ook Charles’ vrouw Camilla met corona besmet te zijn. Buckingham Palace zweeg in de tussentijd steeds over de vraag of de koningin het virus ook zou hebben opgelopen.

Doktersadvies

De 95-jarige Elizabeth ontving afgelopen week weer bezoek op Windsor. Ze verwelkomde generaal-majoor Eldon Millar. Ze leunde toen op haar wandelstok. “Ik kan me niet bewegen”, grapte ze. Bij het bezoek droeg ze geen mondkapje en schudde ze ook handen.

Tijdens de hele pandemie wist Elizabeth corona buiten de deur te houden. Bovendien deed ze het de afgelopen maanden rustig aan op doktersadvies. In oktober bracht ze een nacht door in het ziekenhuis en in november miste ze Remembrance Sunday door rugproblemen. Sinds vorig najaar verschijnt de koningin ook met wandelstok in het openbaar.