Britse media verwachten geen familiebezoek van prins Harry

Prins Harry heeft waarschijnlijk geen tijd ingeruimd voor familiebezoek nu hij onaangekondigd naar het Verenigd Koninkrijk is gereisd voor het bijwonen van de rechtszaak tegen uitgever Associated Newspapers Limited (ANL). Britse media verwachten althans geen ontmoetingen.

Harry’s vader koning Charles is niet in Windsor of Londen en vertrekt woensdag naar Duitsland voor een staatsbezoek. Broer prins William en zijn vrouw prinses Catherine zijn met hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis weg voor een paasvakantie.

Naar verluidt zijn prins Harry en zijn vrouw Meghan, die in de Verenigde Staten wonen, uitgenodigd voor de kroning van Charles op 6 mei. De feestelijkheden vallen op de dag van de vierde verjaardag van hun zoon prins Archie. Het is nog niet duidelijk of de hertog en hertogin van Sussex ook komen.

Tussen Harry en zijn familie botert het al lange tijd niet. De relatie stond al op gespannen voet, maar dat is verergerd sinds Harry’s openhartige boek Spare begin dit jaar uitkwam. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer.