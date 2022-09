Britse media verwachten kijkcijferrecord voor uitvaart van Queen

Britse media denken dat de uitvaart van koningin Elizabeth mogelijk een recordaantal kijkers kan opleveren voor een gebeurtenis rond het Britse koningshuis. Tot nu toe zaten voor de begrafenis van prinses Diana in 1997 de meeste Britten voor de televisie.

De uitvaart van Diana, die werd uitgezonden op de BBC en ITV, trok destijds in totaal 32,1 miljoen kijkers. Geen enkele andere grote koninklijke gebeurtenis kwam qua kijkersaantal aan de beurt. Op de begrafenis van prins Philip stemden vorig jaar zo’n dertien miljoen mensen af. De bruiloft van prins William en Catherine trok in 2011 ruim zeventien miljoen kijkers.

Volgens Britse media is het aannemelijk dat de uitvaart van Elizabeth in ieder geval twintig miljoen kijkers zal trekken. Andere grote landelijke evenementen, zoals de ceremonies van de Olympische Spelen in Londen in 2012 en de finale van het EK voetbal in 2020, gingen ook over dat aantal heen.

De begrafenis wordt maandag in Nederland live op televisie uitgezonden. Op NPO 1 en RTL Z is de dienst te zien.