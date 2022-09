Britse politici bezorgd over gezondheid Elizabeth

Verschillende Britse politici hebben hun beterschapswensen voor koningin Elizabeth gedeeld. Donderdag maakte Buckingham Palace bekend dat artsen zich zorgen maken over de gezondheid van de 96-jarige Queen.

Onder anderen Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, schreef op Twitter “bezorgd” te zijn over het nieuws. “Ik stuur mijn beste wensen naar hare majesteit en haar familie namens de bevolking van Wales”. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon liet van zich horen. “We maken ons allemaal grote zorgen over de berichten over de gezondheid van hare majesteit. Mijn gedachten zijn op dit moment bij de koningin en de hele koninklijke familie.

Een aantal leiders van Britse politieke partijen sprak de hoop uit dat de koningin herstelt. “Ik sluit me aan bij iedereen in het Verenigd Koninkrijk in de hoop op haar herstel”, schrijft Labour-leider Keir Starmer onder meer. Leider van de Liberal Democrats, Ed Davey, schreef dat “we allemaal hopen en bidden voor haar volledige herstel.”