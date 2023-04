Britse publieke ruimtes krijgen gratis portret van koning Charles

Publieke ruimtes als scholen, politiebureaus en brandweerkazernes kunnen in het Verenigd Koninkrijk binnenkort in aanmerking komen voor een gratis portret van koning Charles. Instanties kunnen later dit jaar een gratis ingelijst portret van de vorst aanvragen, meldt Sky News zondag.

Volgens Oliver Dowden van het graafschap Lancaster dienen de schilderijen in de publieke ruimtes in het hele land als een “visuele herinnering aan de ultieme publieke dienaar van het land zelf”. “Ze helpen ons de bladzijde in ons geschiedenisboek om te slaan en een passend eerbetoon te bieden aan onze nieuwe monarch”, zegt hij.

Het initiatief zou naar verluidt 8 miljoen pond kosten (ruim 9 miljoen euro), maar volgens critici kan dat geld beter anders besteed worden. “In tijden waarin scholen en ziekenhuizen het al lastig hebben, is iedere pond die aan deze onzin besteed wordt er eentje te veel”, zegt Graham Smith van de antimonarchieclub Republic. “De overheid is het helemaal kwijt als ze denken dat mensen hun geld besteed willen zien worden aan afbeeldingen van Charles. Ze moeten deze zwendel stoppen en het geld gebruiken waar het echt nodig is.”

Welk portret van Charles overal opgehangen zal worden, is nog niet bekend. Buckingham Palace moet het officiële staatsieportret van de koning nog onthullen.