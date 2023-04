Britse pubs verwachten topweekend dankzij kroning Charles

Veel Britten zullen naar verwachting de kroning van koning Charles op 6 mei vieren met een frisse pint in hun lokale pub. De sector heeft berekend dat het weekend van de troonsbestijging 350 miljoen pond extra in het laatje kan brengen. Dat is zo’n 392 miljoen euro.

Ter vergelijking: de gemiddelde dagomzet van Britse pubs en restaurants lag volgens de British Beer & Pub Association (BBPA) in 2019 – dus voor de coronacrisis – op 60 miljoen pond.

De pubs rekenen op hogere inkomsten in het lange weekend van vrijdag 5 mei tot en met maandag 8 mei. De maandag na de kroning is een officiële feestdag voor de Britten en van vrijdagavond tot zondagavond mogen de pubs ook wat langer alcohol schenken. Normaal gezien gaat om 23.00 uur de tap dicht, maar tijdens het kroningsweekend mogen pubs twee uur langer drankjes verkopen.

Zware jaren

Voor de pubs is het een mooi extraatje. Ze hebben zware jaren achter de rug met eerst de sluitingen als gevolg van de coronapandemie en daarna de hoge energieprijzen. Maar ook los daarvan is de typische pub uit het Britse straatbeeld aan het verdwijnen. Waar het Verenigd Koninkrijk in 2000 nog bijna 61.000 pubs telde, waren dat er in 2020 nog maar 47.000. Intussen is het cijfer nog verder gedaald.

Gedurende het lange weekend van 5 tot en met 8 mei staan in het hele VK feesten en evenementen op het programma. Hoewel Charles meteen de taak van koning op zich nam na het overlijden van zijn moeder Elizabeth op 8 september vorig jaar, geldt de kroning op 6 mei als de officiële troonsbestijging.