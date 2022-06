Britse royals genieten van jubileumparade

De Britse koninklijke familie is zondagmiddag goed vertegenwoordigd tijdens de laatste dag van de festiviteiten rond het troonjubileum van koningin Elizabeth. Onder anderen prins Charles en zijn vrouw Camilla, prins William en zijn vrouw Catherine, prinses Anne, prinses Beatrice en prinses Eugenie wonen de Platinum Jubilee Pageant bij. De Queen is zoals verwacht nog niet gespot bij de grote parade rond Buckingham Palace.

Het is nog niet duidelijk of de koningin later nog opduikt. De 96-jarige Elizabeth miste vrijdag en zaterdag ook al evenementen omdat ze donderdag tijdens Trooping the Colour enig “ongemak” had ervaren.

De Platinum Jubilee Pageant is de grote afsluiting van de evenementen om te vieren dat de koningin zeventig jaar op de troon zit. Meer dan tienduizend mensen lopen, rijden en dansen door de straten om het jubileum van de koningin te vieren.