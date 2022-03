Britse royals wensen iedereen fijne Commonwealth Day

De Britse koninklijke familie heeft maandag op sociale media iedereen een fijne Commonwealth Day gewenst. Op meerdere accounts van leden van het koningshuis staan berichten ter gelegenheid van de dag, die in het teken staat van het Gemenebest, dat bestaat uit meer dan vijftig lidstaten.

Later op maandag zijn Britse royals zoals gebruikelijk aanwezig bij de jaarlijkse kerkdienst in Westminster Abbey. De grote afwezige daarbij is koningin Elizabeth, die recent is hersteld van een coronabesmetting. Prins Charles vertegenwoordigt zijn moeder bij de viering. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Camilla. Ook prins William en zijn vrouw Catherine gaan naar de kerkdienst.

Commonwealth Day wordt sinds 1972 gevierd op de tweede maandag van maart. Vorig jaar ging de traditionele kerkdienst niet door vanwege de coronamaatregelen en was in plaats daarvan een speciale tv-uitzending te zien.