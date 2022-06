Britse royals werkten en reisden stuk meer in tweede coronajaar

Leden van de Britse koninklijke familie hebben zich in het tweede jaar van de coronapandemie een stuk vaker laten zien dan het jaar daarvoor. Dat staat in het financieel jaarverslag over de periode april 2021 tot maart 2022 dat donderdag is uitgebracht.

De royals waren in die periode betrokken bij zo’n 2300 officiële aangelegenheden in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. In het jaar daarvoor waren dat er ongeveer 1470. In het jaar voor corona waren de Britse royals nog bij zo’n 3200 gelegenheden aanwezig.

De inmiddels 96-jarige Queen Elizabeth kwam 201 keer in actie, tegenover 113 keer een jaar eerder. Naast persoonlijke ontmoetingen ging het ook om virtuele bijeenkomsten.

Dure reizen

Ook het reisoverzicht laat een gedeeltelijke terugkeer naar de tijd voor corona zien, met meerdere buitenlandse trips. De totale reiskosten bedroegen bijna 2,5 miljoen pond, zo’n 2,9 miljoen euro. In de periode van april 2020 tot maart 2021 waren de totale reiskosten 920.000 pond, onder meer omdat alleen prins Charles toen buitenlandse reizen maakte.

Uitschieter in het overzicht is de reis naar Belize, Jamaica en de Bahama’s van prins William en zijn vrouw Catherine ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Die trip kostte ruim 226.000 pond (262.000 euro). Ook prins Charles maakte een aantal dure reizen. Voor zijn reis naar Barbados betaalde het Britse koningshuis 138.000 pond, en de tour die hij samen met zijn vrouw Camilla in Jordanië en Egypte maakte kostte 124.000 pond. Laatstgenoemde reis was de eerste overzeese tour sinds het begin van de coronapandemie.