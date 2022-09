Britse sterren staan stil bij dood koningin Elizabeth

Verschillende Britse sterren staan stil bij het overlijden van koningin Elizabeth. Zij delen niet alleen hun deelneming, maar benoemen ook de belangrijke rol die de koningin vervulde in hun eigen leven en in dat van andere Britten. De vorstin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

“Net als de rest van de natie heb ik met verdriet vernomen dat koningin Elizabeth is overleden”, schrijft Elton John op sociale media. “Ze was een inspirerend persoon om bij aanwezig te zijn en leidde het land door sommige van de beste en donkerste momenten met elegantie, gevoeligheid en oprechte warmte. Koningin Elizabeth is een enorm onderdeel geweest vanaf mijn kindertijd tot deze dag en ik zal haar enorm missen.”

Ook Victoria Beckham staat stil bij de dood van de Britse koningin. “Vandaag is niet alleen een verdrietige dag voor ons land, maar voor de hele wereld”, schrijft de Spice Girl en ontwerpster op sociale media bij een foto van Elizabeth. “Ik ben enorm verdrietig door het overlijden van onze geliefde monarch, hare majesteit de koningin.” We zullen haar “loyaliteit en verdiensten” niet vergeten, vervolgt ze. Beckham stelt dat ze met haar gedachten bij de Britse koninklijke familie is “in deze vreselijk verdrietige periode”.

Rust verdiend

De Britse band The Rolling Stones deelt via Twitter hun “diepste deelneming” richting de koninklijke familie. De koningin was “een constante aanwezigheid in hun leven en dat van talloze anderen”, schrijft de band.

Dat beaamt de Britse schrijfster Joanne Rowling, die stelt dat de koningin veel betekende voor vele Britten. De Harry Potter-schrijfster, veelal bekend als J.K. Rowling, stelt dat Elizabeth haar “plicht aan het land” tot aan haar dood heeft volbracht en een “voortdurend, positief symbool” is geworden van Groot-Brittannië. “Ze heeft haar rust verdiend.”