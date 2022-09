Britse tv ziet anti-politieprotest aan voor herdenking Elizabeth

De Britse commerciële zender Sky News heeft zijn excuses aangeboden nadat een verslaggever kijkers ten onrechte had verteld dat een protestmars na de dood van de rapper Chris Kaba, die maandag werd neergeschoten door een politieagent, een bijeenkomst was van mensen die de dood van koningin Elizabeth markeerden.

Op beelden vanuit een helikopter was te zien hoe een mensenmassa zich zaterdagmiddag over Trafalgar Square in het centrum van Londen bewoog. Sarah-Jane Mee, die de berichtgeving deed, zei: “Er staan ​​duizenden mensen langs die route, het is echt een ongelooflijk gezicht. Ze zullen heel langzaam de Mall opklimmen, onderweg nieuwe vrienden ontmoeten, praten over hun reis hier, hun herinneringen aan de koningin, hun goede wensen voor de nieuwe koning.’

Die mensenmassa was dus de protestmars vanwege de dood van Kaba, waarin ook diens familie meeliep. Een woordvoerder van Sky News verontschuldigde zich, net als Mee zelf. Ze twitterde: “Ik heb een fout gemaakt tijdens de uitzending. Ik identificeerde de menigte op Trafalgar Square ten onrechte als enkele van de duizenden die naar Buckingham Palace gingen, terwijl het op dat moment mensen waren die naar de protestmars voor Chris Kaba gingen.”

Kaba reed in een auto die niet op zijn naam stond, toen hij werd ingesloten door twee politieauto’s in Zuid-Londen. Hij werd neergeschoten door een agent terwijl hij in de auto zat. De man overleed dinsdag in het ziekenhuis. Een onafhankelijke overheidsinstantie onderzoekt het incident. Kaba’s familie eist dat de betrokken agent wordt geschorst terwijl er een onderzoek loopt.