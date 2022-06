Zien: Britten juichen voor jubilerende koningin Elizabeth

Duizenden Britten hebben koningin Elizabeth donderdag toegejuicht tijdens de traditionele balkonscène aan het einde van de ‘verjaardagsparade’ van de Queen. De 96-jarige vorstin verscheen met een deel van haar familie voor het publiek terwijl ze getrakteerd werden op een zogeheten flypast van de Britse luchtmacht.

Vanwege het jubileum van de koningin vlogen liefst zeventig toestellen in diverse formaties over het paleis, meer dan drie keer het aantal dat tijdens de laatste normale parade in 2019 werd gebruikt. De koningin had een zonnebril opgezet, keek met een brede lach toe en zwaaide met haar familie naar het toegestroomde publiek.

De Britten waren in groten getale naar het paleis gekomen. Vrijwel de hele Mall, de bekende straat voor het paleis, stond vol. De duizenden mensen juichten de koningin niet alleen toe maar trakteerden haar meermaals op een driemaal ‘hooray’.





Harry en Andrew

Op het balkon ontbraken een aantal bekende namen. Dit jaar was er alleen plaats voor de ‘werkende’ leden van het koningshuis. Prins Harry en zijn vrouw Meghan, die een stap terug deden, waren daarom niet welkom. Ook prins Andrew, die zijn koninklijke taken neerlegde vanwege de misbruikzaak waarin hij verzeild was geraakt, ontbrak.

Naast koningin Elizabeth stonden prins Charles en zijn vrouw Camilla en aan de andere zijde prins William, Catherine en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Ook de Wessexes, prins Anne en haar echtgenoot, de hertog van Kent en de Gloucesters stonden op het balkon.

De balkonscène is traditiegetrouw het einde van de Trooping the Colour-parade, normaal gesproken ter ere van de verjaardag van de koningin. Dit jaar maakt het evenement deel uit van het jubileum van Elizabeth, die 70 jaar op de troon zit.