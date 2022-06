Bron: Charles zou nu geen donaties in contanten meer aannemen

De Britse prins Charles zou nu geen grote donaties in contanten meer aannemen. Dat meldde een ingewijde binnen het Britse koningshuis woensdag aan persbureau Reuters. Het nieuws volgt op de onthulling dat Charles tussen 2011 en 2015 zeker 3 miljoen euro in contanten kreeg van een oliesjeik. Het ging om donaties voor de liefdadigheidsorganisaties van de prins van Wales.

Een woordvoerder van Clarence House, waar Charles woont, stelde eerder deze week al dat er inderdaad donaties zijn ontvangen en dat deze direct zijn overhandigd aan het fonds. Daarbij zijn alle “juiste procedures” gevolgd, aldus het kantoor. De betrokken stichting, Prince of Wales’s Charitable Fund, bevestigt dat.

De onthulling komt nadat vorig jaar een mogelijke fraudezaak die gelinkt was aan The Prince’s Foundation, een andere stichting van Charles, aan het licht was gekomen. Een Saoedische miljardair zou in ruil voor donaties het Britse staatsburgerschap en een ridderorde hebben geëist. Charles zei hierover dat hij hiervan niet op de hoogte was.