Buckingham Palace geeft gastenlijst herdenkingsdienst Philip vrij

Buckingham Palace heeft voor het eerst meer details vrijgegeven over de gastenlijst van de herdenkingsdienst voor prins Philip, aankomende dinsdag. Naast leden van de koninklijke familie, buitenlandse vorstenhuizen, vrienden en andere familie van de hertog van Edinburgh zijn ook vijfhonderd vertegenwoordigers uitgenodigd van de instellingen en goede doelen waar Philip beschermheer van was. Ook komen vertegenwoordigers van de Britse regering en medewerkers van de koninklijke huishouding naar Westminster Abbey in Londen.

Britse media schrijven op basis van bronnen dat koningin Elizabeth nog steeds van plan is om te komen. Het paleis heeft haar komst nog niet bevestigd. De 95-jarige vorstin kampte de afgelopen maanden met gezondheidsproblemen en is dit jaar nog niet in het openbaar getreden. Wel ontving ze diverse mensen op Windsor Castle.

Ook prins Andrew, de in opspraak geraakte zoon van Elizabeth en Philip, is er naar verwachting bij. Het zou de eerste keer sinds de begrafenis van zijn vader zijn dat hij weer in het openbaar verschijnt. Prins Harry, de zoon van prins Charles en kleinzoon van Philip, heeft voor zover bekend als enige afgezegd.

Vorige week maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix bij de herdenkingsdienst zijn. Prins Philip overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd. Vanwege de coronacrisis waren destijds geen buitenlandse gasten welkom bij de uitvaart.