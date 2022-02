Buckingham Palace schrapt diplomatieke ontvangst Elizabeth

Een diplomatieke ontvangst die komende woensdag op Windsor Castle was gepland met koningin Elizabeth is geannuleerd. Dat heeft Buckingham Palace laten weten. De vorstin is herstellende van een coronabesmetting, maar het is volgens persbureau AFP niet duidelijk of dat iets met het cancelen van de receptie te maken heeft.

“De koningin is akkoord met het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken om een diplomatieke ontvangst op woensdag 2 maart af te gelasten”, staat te lezen in een korte verklaring van het hof.

Afgelopen zondag werd bekend dat Elizabeth het coronavirus had opgelopen en last had van ‘milde’ symptomen van Covid-19. Daardoor werden eerder deze week enkele optredens van de 95-jarige vorstin afgezegd. Wel sprak Elizabeth afgelopen woensdag nog met premier Boris Johnson.

Bij de ontvangst zou ook minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zijn. Vanwege de Russische invasie in Oekraïne staan voor de minister de komende dagen een reeks buitenlandse reizen op het programma. Ze zal ontmoetingen hebben in de Verenigde Staten en Europa, maar de exacte data zijn nog niet bekend.