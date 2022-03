Cambridges hebben ondanks protesten goed gevoel na bezoek Jamaica

William en Catherine blikken op Twitter enthousiast terug op hun bezoek aan Jamaica. De hertog en hertogin van Cambridge reizen donderdag door naar de Bahama’s, de laatste stop van hun tour door het Caribisch gebied. De rondreis werd wel overschaduwd door protesten van lokale inwoners vanwege onder meer het slavernijverleden en de rol van het Verenigd Koninkrijk daarin.

De Cambridges deden Jamaica aan in het kader van zestig jaar onafhankelijkheid en het platina jubileum van koningin Elizabeth, het staatshoofd van het land uit het Britse Gemenebest. Bij aankomst dinsdag protesteerden lokale bewoners tegen de komst van de royals vanwege het kolonialisme en het slavernijverleden. Eerder deden inwoners van Belize dat ook al toen William en Catherine daar waren.

In hun terugblik zeggen de royals niks over de protesten. Wel zijn ze enthousiast over Jamaica. “In onze korte tijd hier op Jamaica zijn Catherine en ik verheugd om te ervaren wat Bob Marley jaren geleden al beschreef: het gevoel van ‘One Love’ dat Jamaica aan de wereld heeft gegevenen joh en wat het land zo speciaal maakt. Dit hebben we zelf gehoord tijdens ons bezoek aan Trench Town, waar de wieg van de reggaemuziek staat”, aldus William over de wijk waar Bob Marley heeft gewoond. “Zodra de rastadrums beginnen te spelen, weet je echt hoe je je goed moet amuseren.”

Dinsdag maakten William en Catherine onder meer muziek met inwoners en namen zij plaats in de bobslee van het Jamaicaanse bobsleeteam. De hertog en hertogin hadden woensdag een ontmoeting met studenten en leraren van een school. Ook spraken zij met dokteren en verpleegsters in het Spanish Town Hospital, die ondanks de coronapandemie onvermoeid zorg blijven verlenen aan de zieken en zwakkeren van Jamaica. “We bewonderen hun toewijding en betrokkenheid zeer”, besluit William zijn terugblik. “Catherine en ik hadden gewild dat we nog meer tijd met jullie allemaal konden doorbrengen hier op Jamaica.”