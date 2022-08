Cambridges prijzen carrière van gestopte voetbalster Ellen White

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben op Twitter lovend gereageerd op het bericht van voetbalster Ellen White, die maandag aankondigde haar carrière te beëindigen.

“Gefeliciteerd met je record verbrekende en geschiedenis makende carrière”, schrijven de hertog en hertogin van Cambridge onder het bericht van White, die afgelopen zomer met de nationale ploeg van Engeland in eigen huis Europees kampioen werd.

De beslissing om te stoppen nam White naar eigen zeggen omdat haar droom is vervuld. “Ik ben altijd van plan geweest zelf te bepalen wanneer ik stop en niet te wachten tot iemand anders zegt dat het mooi is geweest. Voor mijn gevoel is dit absoluut het juiste moment.”

De 33-jarige aanvalster scoorde 52 keer voor Engeland in 113 interlands. Ze debuteerde in 2010 voor de nationale ploeg.