Camilla doet het na coronabesmetting wat rustiger aan

De hertogin van Cornwall doet het voorlopig nog wat rustiger aan. De vrouw van prins Charles is recent hersteld van een coronabesmetting maar heeft nog wel last van een kuchje, melden verschillende royaltyverslaggevers, waaronder Richard Palmer van de Daily Express.

Camilla zou woensdag eigenlijk afreizen naar het Cheltenham Festival, een jaarlijks steeplechase-evenement voor paarden. Daar zou de hertogin onder meer een trofee aan de winnende jockey uitreiken.

Eerder deze week was Camilla wel aanwezig bij de jaarlijkse kerkdienst in Westminster Abbey op Commonwealth Day. Ook vergezelde ze haar man een dag later tijdens een bezoek aan het Iers cultureel centrum in Londen.