Camilla eert Elizabeth als ‘eenzame vrouw’ in een mannenwereld

De nieuwe koningin-gemalin Camilla van Groot-Brittannië heeft zondag koningin Elizabeth geëerd voor de eigen rol die ze speelde als “eenzame vrouw” in een wereld die werd gedomineerd door mannen. In haar eerste publieke commentaar na de dood van de Britse vorstin zei de vrouw van koning Charles dat het “zo moeilijk” moet zijn geweest voor de overleden monarch toen ze de troon als 25-jarige in 1952 besteeg.

De vooraf opgenomen boodschap op de BBC wordt later zondag uitgezonden, nog voor de nationale minuut stilte die om 20.00 uur plaatselijke tijd wordt gehouden vanwege het overlijden van Elizabeth. Ze maakt onderdeel uit van een tv-hommage aan de koningin.

“Ze maakt voor altijd deel uit van ons leven. Ik ben nu 75 en ik kan me niemand herinneren behalve The Queen die er was,” zegt Camilla. “Het moet zo moeilijk voor haar zijn geweest om een ​​eenzame vrouw te zijn. Er waren geen vrouwelijke premiers of presidenten. Ze was de enige, dus ik denk dat ze haar eigen rol heeft gespeeld.”

Camilla koestert warme herinneringen aan haar schoonmoeder. “Ze heeft van die prachtige blauwe ogen, die als ze lacht haar hele gezicht oplichten. Ik zal me haar glimlach altijd herinneren. Die glimlach is onvergetelijk.”