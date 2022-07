Camilla en Catherine hadden lol tijdens Country Life-fotoshoot

Camilla heeft zich vermaakt tijdens de fotoshoot voor het tijdschrift Country Life. De hertogin van Cornwall werd daarvoor gefotografeerd door haar schoondochter Catherine, de vrouw van prins William. “We hebben veel lol gehad”, zegt Camilla tegen ITV.

“Het was heel ontspannen en het was natuurlijk erg aardig dat de hertogin van Cambridge met haar camera kwam. Ze is een buitengewoon goede fotograaf en het was allemaal heel erg ongedwongen”, zegt de echtgenote van prins Charles. “Er werd weinig aan mijn haar en make-up gedaan. Het was gewoon in de tuin en we hebben veel gelachen.”

Camilla is vanwege haar 75e verjaardag komende zondag gevraagd als gastredacteur van Country Life. Met de door Catherine gemaakte foto pronkt ze op de cover van het nummer dat vanaf woensdag in de winkel ligt.

Prins Charles was vanwege zijn 65e (2013) en 70e (2018) verjaardag ook al gastredacteur van het Britse tijdschrift. Volgens Country Life was zijn tweede editie het bestverkochte nummer ooit van het weekblad.