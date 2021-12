Camilla is centrum voor slachtoffers seksueel geweld dankbaar

De hertogin van Cornwall, Camilla, heeft een brief geschreven aan een centrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Nigeria genaamd het Mirable Centre. Daar werd Camilla in september beschermvrouwe van. Ze vertelt in de brief dat ze dankbaar is voor de inzet van het centrum.

De brief wordt gedeeld op het Twitteraccount van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall. Het is volgens Camilla, vooral op de voorlaatste dag van de internationale campagne tegen geweld, belangrijk om stil te staan bij het feit dat een op de drie vrouwen te maken krijgt met seksueel of ander fysiek geweld.

“Als beschermvrouwe wilde ik graag dit bericht sturen naar iedereen die zich inzet voor het centrum. Jullie hebben de laatste jaren meer dan 6000 slachtoffers geholpen. Jullie hebben vrouwen, mannen en kinderen erbovenop geholpen en hebben veel bewustwording gecreëerd onder mensen in Nigeria. Ik ben ontzettend dankbaar voor jullie werk.” Samen kunnen we zorgen voor een geweldloze wereld, stelt de hertogin.