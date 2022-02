Camilla kijkt uit naar viering jubileum Elizabeth

Camilla, de hertogin van Cornwall, kijkt uit naar de viering van het regeringsjubileum van haar schoonmoeder koningin Elizabeth. Die zit dit jaar zeventig jaar op de Britse troon, wat in juni groots gevierd wordt met onder meer een recordpoging picknicken en een jubileumconcert.

“Het is altijd heerlijk om uit te kunnen kijken naar iets vrolijks”, zegt Camilla in een interview met de BBC. “Iedereen heeft een moeilijke tijd achter de rug”, verwijst ze naar de coronacrisis. “We moesten wegblijven bij onze families en vrienden, maar nu kunnen we allemaal weer samenkomen en dit vieren.”

Elizabeth zat op 6 februari precies zeventig jaar op de troon. De 95-jarige koningin is de eerste Britse vorst die het platina jubileum bereikte. De Britten bedenken steeds nieuwe manieren om het regeringsjubileum van hun koningin te vieren. Zo werd donderdag duidelijk dat de zoektocht naar Platinum Champions is gestart. De vrijwilligers die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het leven van anderen krijgen in juni een speciale onderscheiding en mogen op 5 juni de Jubilee Lunch bijwonen.