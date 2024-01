Camilla na prostaatoperatie Charles: hij maakt het goed

Het gaat goed met koning Charles na zijn prostaatoperatie. Dat zei koningin Camilla woensdag tijdens een bezoek aan het ziekenhuis Royal Free in Londen. Ze bezocht daar een nieuw opgezet centrum dat mensen met kanker ondersteunt.

“Hij maakt het goed, hij doet zijn best”, zei Camilla bij aankomst bij het ziekenhuis. “Godzijdank”, voegde de koningin toe, nadat iemand had gezegd dat het fijn was om te horen dat Charles in orde was.

De 75-jarige Charles mocht maandag het ziekenhuis verlaten. Hij werd geopereerd aan een vergrote prostaat en moest drie nachten in de London Clinic blijven. Zijn agenda is voorlopig leeggehaald.